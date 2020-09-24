En+ подвела итоги экоакции на Байкале в рамках проекта «360»

En+ Group объявляет итоги экоакции на берегах Байкала, которая прошла в рамках проекта «360». Акцию поддержали более 1,7 тысяч жителей местных городских и сельских поселений. Традиционная уборка на Байкале по инициативе En+ прошла в десятый раз.

В течение сентября в экоакции на берегах Байкала приняли участие жители Иркутской области и Республики Бурятия. Им удалось собрать и утилизировать 2325 мешков мусора. Уборка на Байкале – часть масштабного экологического проекта «360». В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, она проводилась только силами жителей местных муниципалитетов. En+ обеспечила их необходимым инвентарем и памятной сувенирной продукцией. Помимо уборки на Байкале компания организовала волонтерские экоакции на берегах водоемов в шести городах своего присутствия (Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Дивногорск, Миасс, Нижний Новгород) и провела онлайн-марафон.

Всего в мероприятиях проекта «360» в этом году приняли участие почти 3 600 волонтеров. Они собрали 14 самосвалов мусора, а также передали на переработку 1 290 кг стекла, 270 кг металла, 330 кг пластика и 3 500 кг автомобильных покрышек. Участники проекта высадили 537 саженцев кизильника блестящего, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха. Всего с 2011 года в рамках проекта эковолонтерами стали более 148 тысяч человек, было утилизировано более 4540 тонн мусора в различных регионах РФ. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Проект «360» — это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель — защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года и включает в себя экологические, научные и просветительские проекты. В юбилейный 10 раз проект «360» проходил по трем направлениям: экоакции у водоемов в черте городов проведения проекта, онлайн-экомарафон и традиционная уборка на Байкале силами жителей местных муниципальных образований.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает волонтерский проект «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.