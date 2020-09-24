Сбер: официально представлен новый логотип Сбербанка

Сбербанк официально представил свой новый логотип. Он состоит из двух основных элементов - незамкнутого круга и фирменной галочки, которые выполнены в сине-желто-зеленом градиенте. Рядом написано слово «Сбер», слово «банк» из логотипа убрали.

«Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор, процесс поиска и создания нового, и часы, экономию времени и наполнение его содержанием», - говорится в сообщении банка.

Сбербанк оценивает дополнительные расходы, помимо обычной деятельности, на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет. При этом, как уверяют в Сбербанке, радикальных инвестиций на смену имиджа бренда не планируется.