Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу

Рабочая встреча Евгения Зиничева и Игоря Кобзева состоялась в Москве. Стороны договорились, что ситуация с повышением уровня воды на озере Байкал будет рассмотрена завтра, 25 сентября, на Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при участии представителей Росводоресурса.

На 22 сентября уровень воды в озере Байкал составил 457,09 метра при максимальной отметке в 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно. Власти Республики Бурятия бьют тревогу и считают, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации является увеличение объемов сброса воды на Иркутской ГЭС. В Бурятии приняли решение выступить с предложением к Правительству Иркутской области и совместно объявить режим «Повышенная готовность», а руководству заказников, нацпарков и других особо охраняемых природных территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.Тем временем, по требованию Росводоресурса сброс воды на Иркутской ГЭС был увеличен в сентябре до 2700 куб. м/сек. Согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении Байкалом отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 куб. м/сек.

Однако при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 куб. м/сек в зону возможного подтопления могут попасть населенные пункты Иркутской области. Это пониженные участки местности четырех населенных пунктов - Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также нескольких дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием более 1,3 тыс. граждан.



– Завтра, исходя из оценки специалистов Росводоресурса, мы получим четкий ответ на предложения Республики Бурятия, – прокомментировал Игорь Кобзев итог обсуждения этого вопроса с Евгением Зиничевым.