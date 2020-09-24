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Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу

Рабочая встреча Евгения Зиничева и Игоря Кобзева состоялась в Москве. Стороны договорились, что ситуация с повышением уровня воды на озере Байкал будет рассмотрена завтра, 25 сентября, на Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при участии представителей Росводоресурса.



На 22 сентября уровень воды в озере Байкал составил 457,09 метра при максимальной отметке в 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно. Власти Республики Бурятия бьют тревогу и считают, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации является увеличение объемов сброса воды на Иркутской ГЭС. В Бурятии приняли решение выступить с предложением к Правительству Иркутской области и совместно объявить режим «Повышенная готовность», а руководству заказников, нацпарков и других особо охраняемых природных территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.

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Тем временем, по требованию Росводоресурса сброс воды на Иркутской ГЭС был увеличен в сентябре до 2700 куб. м/сек.  Согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении Байкалом отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 куб. м/сек.

Однако при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 куб. м/сек в зону возможного подтопления могут попасть населенные пункты Иркутской области. Это пониженные участки местности четырех населенных пунктов - Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также нескольких дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием более 1,3 тыс. граждан.

– Завтра, исходя из оценки специалистов Росводоресурса, мы получим четкий ответ на предложения Республики Бурятия, – прокомментировал Игорь Кобзев итог обсуждения этого вопроса с Евгением Зиничевым.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

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