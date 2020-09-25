Лев Хасис рассказал, во сколько Сберу обойдётся внедрение нового бренда

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис опроверг появившуюся информацию о том, что расходы на внедрение нового бренда «Сбер» составят $300 млн. Сумма будет в 10 раз меньше и к тому же распределена во времени.

— Даже близко не может идти речи о тех суммах, которые обсуждаются. Мы считаем, что весь бюджет на протяжении 5-6 лет составит около $30 млн, это 2,2-2,5 млрд рублей в общей сложности. Большая часть работ — это брендирование цифровых поверхностей, которое может быть сделано достаточно быстро и недорого. Дорого поменять вывески на больших зданиях, потому что крупные офисы есть в каждом крупном городе России, — сообщил он во время пресс-конференции, посвященной презентации бренда.

По словам Хасиса, расходы на внедрение нового бренда будут распределены во времени: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости. Значительных затрат на имиджевую рекламу банк также не планирует.