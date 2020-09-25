Новости

Лев Хасис рассказал, во сколько Сберу обойдётся внедрение нового бренда

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис опроверг появившуюся информацию о том, что расходы на внедрение нового бренда «Сбер» составят $300 млн. Сумма будет в 10 раз меньше и к тому же распределена во времени.

— Даже близко не может идти речи о тех суммах, которые обсуждаются. Мы считаем, что весь бюджет на протяжении 5-6 лет составит около $30 млн, это 2,2-2,5 млрд рублей в общей сложности. Большая часть работ — это брендирование цифровых поверхностей, которое может быть сделано достаточно быстро и недорого. Дорого поменять вывески на больших зданиях, потому что крупные офисы есть в каждом крупном городе России, — сообщил он во время пресс-конференции, посвященной презентации бренда. 

По словам Хасиса, расходы на внедрение нового бренда будут распределены во времени: изначально поменяются все цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости. Значительных затрат на имиджевую рекламу банк также не планирует.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#сбер Больше чем банк":
Все материалы сюжета (10)


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании