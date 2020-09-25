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Военнослужащие могут взять «Льготную» ипотеку в Примсоцбанке на выгодных условиях

Примсоцбанк расширил возможности программы «Льготная ипотека». Теперь оформить её могут и военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы (НИС).

При этом, условия по программе для данной категории граждан будут выгодно отличаться. Единая ставка, которая устанавливается на весь срок кредитования, составит 5,9%, а максимальная сумма -  3 765 890 рублей.

Напомним, программа «Льготная ипотека» действует до 1 ноября 2020 года. Минимальный первоначальный взнос  по ней - 15% от стоимости жилья. Минимальная сумма – 500 тысяч, максимальная - 12 миллионов. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Базовая процентная ставка - 6,15% годовых. При использовании опции «Назначь свою ставку» ставку можно снизить до минимального значения  - 4,65% годовых, если вы являетесь зарплатным клиентом Росбанка - до 4,35%.

Оформить данный кредит можно на покупку квартиры у юридического лица (застройщика) на этапе строительства или после сдачи дома. В качестве первоначального взноса возможно использовать средства материнского капитала.

Узнать подробнее об ипотечных продуктах Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте либо по телефону Единой справочной службы *4202. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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