В Усолье-Сибирском введён режим ЧС

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, которое провёл первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Приангарья Константин Зайцев сегодня, 25 сентября, был рассмотрен вопрос о введении режима функционирования чрезвычайной ситуации регионального характера в связи со сложившейся обстановкой на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром».

Как пояснил начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Евгений Шевцев, с 2018 года по настоящее время на территории г. Усолье-Сибирское действовал режим функционирования ЧС муниципального характера. Теперь он отменяется с связи с введением регионального режима ЧС.

Введение такого режима реагирования позволит провести дополнительные мероприятия по защите населения и территорий Усолья-Сибирского и Усольского района, в том числе по приобретению средств индивидуальной защиты органов дыхания для попадающих в зону возможного выброса аварийно химически опасных веществ, в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин такое предложение поддержал.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации на промплощадке «Усольехимпрома» в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в том числе с привлечением сил и средств федеральных органов власти.

По предварительной информации управления Росприроднадзора Иркутской области, размер вреда, причинённого окружающей среде в результате деятельности ООО «Усолье-Химпром», ООО «Усолье-Сибирский силикон» и других организаций, составляет около одного миллиарда рублей. Это является основанием для введения ЧС регионального характера в соответствии с утвержденной в Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций.