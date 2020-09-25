В Иркутской области на страхование посевов и сельхозживотных в рамках господдержки направлено 11,6 млн рублей

Сельхозтоваропроизводители региона застраховали свыше 36,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 16,3 тыс. гектаров посевной площади. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Страхование с государственной поддержкой, за счет средств федерального и регионального бюджетов, позволяет на 50% сократить затраты сельхозтоваропроизводителей.

– С начала года заключено 25 договоров страхования с государственной поддержкой, в том числе шестнадцать – страхование крупного рогатого скота, девять – страхование урожая. Страхование позволяет сельхозтоваропроизводителям возместить часть ущерба в случае гибели урожая или сельхозживотных в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, эпифитотического распространения вредителей, а также заразных болезней животных, включенных в утвержденный Минсельхозом России перечень, – рассказал Илья Сумароков.

Министр отметил, что в 2020 году в области застраховано 100% племенного поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, для аграриев Приангарья, застраховавших урожай, применяется повышающий коэффициент при расчёте субсидий на возмещение затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ и производство бобов соевых или семян рапса.