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В Иркутской области умерло 2 человека с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Иркутской области подтверждено 85 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 906. За последние сутки выздоровели 64 человека, за весь период эпидемии – 16 973. 

Амбулаторно лечатся 697 человек, госпитализированы – 924 (+59). Всего за период эпидемии умерло 224 (+2) человек.

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По данным оперативного штаба, c начала учебного года заражения коронавирусом зарегистрировали в 34 образовательных учреждениях Иркутской области. Это 55 детей и 17 взрослых, в связи с чем часть классов ушли на дистанционное обучение, сообщили в областной администрации.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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