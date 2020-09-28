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На Госуслугах появился дневник наблюдения для граждан, которые привились от коронавируса

Минкомсвязь и Минздрав России запустили на Едином портале Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе Минцифры России.

После вакцинации граждане смогут вносит в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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