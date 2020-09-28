Азиатско-Тихоокеанский Банк стал одним из лидеров рейтинга лучших рублевых вкладов по итогам августа

Рейтинг подготовлен порталом Выберу.ру. Вклад АТБ «Сохрани онлайн» вошел в десятку лучших в рейтинге рублёвых вкладов банков из ТОП 51-100 в августе 2020.

Аналитики портала Выберу.ру проанализировали более 400 срочных рублевых вкладов и рассчитали 20 наиболее выгодных для вкладчиков депозитов. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как срок вклада, капитализация процентов, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, а также дополнительные услуги (пополнение/снятие части сумм, онлайн оформление, пролонгация и др.), условия досрочного расторжения.

Напомним, в АТБ можно открыть депозиты из базовой линейки через онлайн-банк с повышенной процентной ставкой: «Сохрани онлайн», «Управляй онлайн», «Накопи онлайн».

«Сохрани Онлайн» можно открыть в рублях сроком от полугода до трех лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей, а максимальная – не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока на банковскую карту или отдельный счет. Процентная ставка варьируется от 4,5% годовых до 4,7% годовых в зависимости от срока размещения и суммы вклада. При досрочном расторжении, если денежные средства находились на счету не менее 70% срока действия договора вклада, клиент получает 50% от накопленных процентов.

«Накопи Онлайн» - рублевый вклад с минимальной суммой в 5 тысяч рублей без ограничения по максимальной сумме. Срок вклада – от полугода до трех лет. Процентная ставка варьируется от 4,3% годовых до 4,5% годовых в зависимости от суммы и срока вклада. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно на выбранный клиентом счет.

«Управляй Онлайн» можно открыть сроком на полгода и год. Валюта – рубли. Минимальная сумма вклада - 1 тысяча рублей, максимальная – не ограничена. По вкладу предусмотрено частичное снятие без потери процентов, при условии, что на счету останется неснижаемый остаток в размере 1 тысячи рублей. Вклад пополняемый. Процентная ставка варьируется от 3,7% годовых до 3,9% годовых в зависимости от срока вклада.