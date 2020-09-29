Сделать карту Примсоцбанка зарплатной теперь можно в три клика

Специалисты Примсоцбанка внедрили новый сервис в мобильное приложение «ПримсоцЛ@йн». Теперь клиенты банка смогут сделать свою карту зарплатной буквально в несколько кликов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом держателю карты необходимо:

Открыть мобильное приложение

Зайти в Меню - Заявления, сообщения - Новое заявление (карандаш) – Сделать карту зарплатной

В заявке необходимо выбрать карту и указать адрес электронной почты

Когда заявление придёт на указанную почту, его необходимо распечатать, подписать и передать работодателю для указания реквизитов счета для зачисления заработной платы.

Статус заявления в приложении доступен для просмотра.

Если после подключения к «ПримсоцЛ@йн», какая-либо из его функций недоступна, необходимо обновить приложение до последней версии и повторить попытку. Обратиться за помощью вы всегда может по телефону единой справочной службы *4202.