Масочный режим в Иркутской области продлен до исключения угрозы жизни и здоровью граждан

По 12 октября также продлены больничные для работающих граждан 65+. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются, сообщают в областной администрации.

По данным оперативного штаба, c начала учебного года заражения коронавирусом зарегистрировали в 34 образовательных учреждениях Иркутской области. Это 55 детей и 17 взрослых, в связи с чем часть классов ушли на дистанционное обучение, сообщили в областной администрации.

В целом, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.