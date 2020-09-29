Подрядчиков на ремонт дорог с 2021 года будут выбирать на конкурсной основе

Ситуация с подрядчиками по всей стране примерно одинаковая: в рамках аукционного законодательства выигрывает фирма, которая предлагает за свои услуги наименьшую цену. Теперь внесены серьезные изменения в законодательство. Подрядчиков можно будет определять по конкурсу. В этом случае организации, не соответствующие прописанным требованиям, уже просто не смогут получить право на выполнение работ, пояснил Марат Хуснуллин

Соответствующие изменения, по словам зампреда, внесены в федеральное законодательство с 1 сентября. Они позволяют муниципалитетам вводить в условия контракта ряд ограничений. Например, прописывать необходимое количество специализированной техники на балансе предприятия, штатных дорожных рабочих, их квалификацию.

– Изменения в законодательстве – это, конечно, огромный шаг. Раньше мы были ограничены требованием федерального закона. Объявлялся аукцион и его выигрывал тот, кто предложит наименьшую цену. Зачастую у таких подрядчиков не было необходимых ресурсов – техники и людей. Мы все видим, к чему это приводит. Принятые поправки позволят нам выбирать добросовестные и надежные компании – такие, которые не будут подводить нас по срокам и по качеству, – подытожил глава города.​