Новости

Подрядчиков на ремонт дорог с 2021 года будут выбирать на конкурсной основе

Ситуация с подрядчиками по всей стране примерно одинаковая: в рамках аукционного законодательства выигрывает фирма, которая предлагает за свои услуги наименьшую цену. Теперь внесены серьезные изменения в законодательство. Подрядчиков можно будет определять по конкурсу. В этом случае организации, не соответствующие прописанным требованиям, уже просто не смогут получить право на выполнение работ, пояснил Марат Хуснуллин

Соответствующие изменения, по словам зампреда, внесены в федеральное законодательство с 1 сентября. Они позволяют муниципалитетам вводить в условия контракта ряд ограничений. Например, прописывать необходимое количество специализированной техники на балансе предприятия, штатных дорожных рабочих, их квалификацию.

– Изменения в законодательстве – это, конечно, огромный шаг. Раньше мы были ограничены требованием федерального закона. Объявлялся аукцион и его выигрывал тот, кто предложит наименьшую цену. Зачастую у таких подрядчиков не было необходимых ресурсов – техники и людей. Мы все видим, к чему это приводит. Принятые поправки позволят нам выбирать добросовестные и надежные компании – такие, которые не будут подводить нас по срокам и по качеству, – подытожил глава города.​

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Количество больных коронавирусом в Иркутской области перешло отметку 19 тыс.
Масочный режим в Иркутской области продлен до исключения угрозы жизни и здоровью граждан
Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании