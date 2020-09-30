В Иркутске пресекли незаконную добычу краснокнижных птиц

Двое подозреваемых, жители Московской области и Белгорода, были задержаны и доставлены в ОВД. В ходе досмотра транспортного средства сыщики обнаружили ловушки, бинокль, а также голубей, используемых в качестве приманки. Автомобиль, на котором они передвигались, помещен на арест площадку, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

На следующий день в Иркутске сотрудники МВД установили местонахождение еще трех предполагаемых подельников. В момент проникновения спецназа Росгвардии в жилище один из фигурантов выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться. Пробежав около километра, он также был задержан.

При осмотре комнат, сотрудники обнаружили в диване связанных балобана и сапсана.

По имеющимся сведениям, злоумышленники планировали вывести птиц автомобильным транспортом за пределы страны, где продать коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для транспортировки птиц они могли использовать специально подготовленный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещенное в багажном отделении.