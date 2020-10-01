Новости

Держатели карт Visa от Примсоцбанка могут получить приличные скидки в Иль-де Ботэ и DNS

Партнёр Примсоцбанка – платёжная система Visa собрала для держателей своих выгодные онлайн-предложения и запустила акцию «С Visa за скидками далеко ходить не надо».

Таким образом, клиенты банка могут получить приличные скидки за покупки в крупных торговых сетях, таких как Иль-де-Ботэ, DNS, Lamoda, Leroy Merlin и Додо Пицца. Для того, чтобы воспользоваться предложением, вам необходимо:
  
  • Зайти на visa.com.ru/shopping
  • Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения
  • Перейти на сайт партнера, выбрать товар и добавить его в корзину
  • Оплатить покупку вашей картой Visa от Примсоцбанка.
Срок проведения акции: с 15.09.2020 по 15.11.2020 включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке получения — на сайте www.visa.com.ru/shopping. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Поселок-парк «Горизонт»
«Я в природе, природа во мне». Как семья Лопаевых переехала в поселок «Горизонт»
«Жизнь невозможно остановить». Антон Кондратьев, девелопер поселка «Горизонт»
Интерьер без лишнего шума. Дизайнер Алена Маслакова – о таунхаусе семьи Лопаевых
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании