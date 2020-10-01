Держатели карт Visa от Примсоцбанка могут получить приличные скидки в Иль-де Ботэ и DNS

Партнёр Примсоцбанка – платёжная система Visa собрала для держателей своих выгодные онлайн-предложения и запустила акцию «С Visa за скидками далеко ходить не надо».
Таким образом, клиенты банка могут получить приличные скидки за покупки в крупных торговых сетях, таких как Иль-де-Ботэ, DNS, Lamoda, Leroy Merlin и Додо Пицца. Для того, чтобы воспользоваться предложением, вам необходимо:
Таким образом, клиенты банка могут получить приличные скидки за покупки в крупных торговых сетях, таких как Иль-де-Ботэ, DNS, Lamoda, Leroy Merlin и Додо Пицца. Для того, чтобы воспользоваться предложением, вам необходимо:
- Зайти на visa.com.ru/shopping
- Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения
- Перейти на сайт партнера, выбрать товар и добавить его в корзину
- Оплатить покупку вашей картой Visa от Примсоцбанка.