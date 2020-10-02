Солид Банк предложил кредит коллегам-банкирам

Российско-японский Солид Банк приглашает сотрудников других банков оформить кредит на льготных условиях – от 8,99% годовых.

Не секрет, что работники банков имеют возможность кредитоваться на месте работе на специальных условиях. Это является одним из видов компенсаций за их нелегкий труд. Но зачастую банки, предлагая персоналу пониженную ставку по кредиту, вводят кабальные условия. В случае, если сотрудник увольняется. Ставка по его кредиту повышается на 10-15 п.п. Таким образом, некоторые банки пытаются удержать персонал на текущем месте работы, вместо того, чтобы предоставлять возможность развития и роста внутри компании. Такая ситуация приводит к плачевным результатам. Работник, который вырос из своей позиции и функционала, устал от коллектива или просто хочет сменить локацию офиса в связи с переездом вынужден «сидеть» пока не выполнит свои кредитные обязательства. А в случае большой суммы период ожидания может затянуться не на один год.

Зная об этом, Солид Банк решил поддержать своих коллег из других банков и дать им свободу выбирать и строить свою жизнь, опираясь на свои желания и мотивы.

Солид Банк предлагает сотрудникам других банков кредит на особых условиях:

Ставка: ставка от 8,99% годовых.

Сумма: от 100 000 до 3 000 000 руб.

Срок: от 13 мес. до 5 лет

До 1 000 000 руб. – без залога и поручителей.

В банке подчеркивают, на этих условиях сотрудники других кредитных организаций могут оформить как потребительский кредит наличными, так и рефинансировать действующие кредиты. То есть можно сразу перекредитовать действующий займ и спокойно работать на новом месте.

«Вероятно, людям, не работающим в банках данное предложение может быть не совсем понятно, – комментирует начальник управления розничного бизнеса АО «Солид Банк» Борисова Наталья. – Но мы, банковские работники прекрасно знаем эту «боль». Мы разработали данный кредит, чтобы наши коллеги могли профессионально развиваться, строить свою жизнь, чтобы их не удерживал на месте кредит, которые при увольнении станет просто неподъемным. Ждем вас, друзья!»

Онлайн заявку можно оформить на сайте банка: https://solidbank.ru/свобода