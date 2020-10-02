Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке России впервые с 2016 года опустилась ниже $1000

Средняя стоимость квадратного метра в долларовом выражении обновила пятилетний минимум: впервые с 2016 года она не смогла превысить отметку в $1000. В сравнении с началом 2016 года в рублевом выражении средняя цена «квадрата» на вторичном рынке РФ увеличилась на 4,3%. В долларах – снизилась на 11,5%, подсчитали аналитики Циан.

В 90% российских городов стоимость в рублях выросла по итогам квартала. Стоимость недвижимости на вторичном рынке стагнирует: по итогам 3 кв. 2020 года стоимость квадратного метра в рублях снизилась на 0,2% и составила 76,7 тыс. рублей. В годовой динамике - увеличилась на 1,3%. С начала года – снизилась на 0,2%.

В течение третьего квартала 2020 года стоимость вторичного жилья в РФ показывала разнонаправленную динамику. Впервые два месяца наблюдался минимальный прирост относительно предыдущего месяца (в июле: +1%, в августе: +0,4%). В сентябре рост сменился падением: по итогам сентября относительно августа цена просела на 1,6%.

Несмотря на относительную стабильность в рублевом выражении, вторичная недвижимость продолжает свое ценовое падение в иностранных валютах на фоне сохранения высокой волатильности. За третий квартал 2020 года средняя стоимость кв. м на вторичном рынке, как было отмечено, уменьшилась в рублях на 0,2%. Одновременно в долларовом выражении за тот же период стоимость снизилась на 12,4%, достигнув рекордно низких значений – $0,96 тыс. Это абсолютный минимум за последние пять лет – с начала 2016 года средняя стоимость кв. м в целом по РФ впервые не смогла превысить отметку в тысячу долларов США.