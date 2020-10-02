Иркутян просят поддержать проект «Южный Байкал», который участвует в финале всероссийского конкурса

Проект Иркутской области «Южный Байкал» прошел в финал всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма России. Всего таких проектов 34. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

Сейчас на сайте https://priroda.life/geography/ в разделе «География» стартовало голосование за проекты-финалисты. На интерактивной карте страны отражены все субъекты Российской Федерации, участвующие в конкурсе. При открытии вкладки «Финалисты» и нажатии на регион можно увидеть краткие описания проектов, иллюстрации и презентации, с которыми команды выступали на Финальной стратегической сессии Акселератора.

Рядом с каждым проектом есть возможность поставить лайк, нажав на «сердечко». Можно проголосовать за неограниченное количество проектов, но за каждый из них только один раз. При этом нужно учитывать, что убрать лайк нельзя. Записи защит проектов размещены на YouTube-канале организатора конкурса - Агентства стратегических инициатив, и в специально созданном плейлисте конкурса на YouTube-канале оператора и разработчика Акселератора – Агентства стратегического развития ЦЕНТР.

Промежуточные результаты народного голосования, обновляющиеся в режиме реального времени, будут доступны под картой в разделе «Народное голосование за проекты-финалисты». Голосование продлится до 9 октября 23:59 по московскому времени.

Жителей Иркутской области приглашают проголосовать за проект ТРК «Южный Байкал». Также можно разместить в своих соцсетях подробную информацию о проекте ТРК с хэштегами #держикурснаприроду и #россиясамаякрасиваястрана.

Справка:



Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России проводит Агентство стратегических инициатив с 16 июня по 16 октября 2020 года. Цель конкурса - выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, росту занятости и доходов населения регионов РФ, развитию сельских территорий, стимулированию взаимодействия между органами государственной власти, предпринимателями и местными жителями.