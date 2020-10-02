Ежедневная заболеваемость коронавирусом с начала сентября в Приангарье увеличилась в 1,5 раза, в России - в 2 раза

В России зарегистрировали более 9 тыс. заразившихся коронавирусом, за месяц суточный прирост увеличился вдвое. По данным на 2 октября, за сутки в России выявлено 9 412 новых случаев заражения, накануне было выявлено 8945 заболевших.

В Москве ежесуточный прирост увеличился в 4 раза. Количество новых случаев непрерывно растет в течение 19 дней.

В Иркутской области пока темпы ниже общероссийских. Ежесуточный прирост увеличился в 1,5 раза. Активный рост наблюдается с конца сентября. Если еще недавно в регионе фиксировалось не более 70-80 заболевших за сутки, сегодня этот показатель увеличился до 117.

При этом региональные власти объявили, что область «откатилась» на первый этап снятия ковид-ограничений. Как подчеркнула зампред правительства, коэффициент распространения инфекции в Иркутской области на 2 октября составил 1,16%, тогда как для второго уровня он не должен превышать 1%.

В настоящее время Иркутская область находится на 9-м месте по количеству заболевших коронавирусом в РФ.