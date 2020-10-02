В Усолье-Сибирском продолжается ликвидация накопленного экологического вреда

На территории бывшего предприятия «Усольехимпром» произведены работы по развертыванию установки для подъема стволов скважины, в которую закачаны отходы производства эпихлоргидрина, в количестве не менее 18 тыс. тонн, сообщают в областной администрации.

Также выполнено обустройство основания технологической площадки для складирования малоопасных грузов. Данные приводит ФГУП «Федеральный экологический оператор», который занят на ликвидации накопленного вреда.

Продолжается демонтаж железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и эстакад на подъездных путях.

Кроме того, на территории бывшего завода очищено более половины цистерн, в которых содержались токсичные отходы. В целом на территории «Усольяхимпрома» находилось около 34 тыс. литров вредных веществ.