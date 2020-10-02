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Генеральным директором «Сбербанк страхование жизни» станет Игорь Кобзарь

Игорь Кобзарь будет назначен генеральным директором дочерней компании ПАО Сбербанк СК «Сбербанк страхование жизни» после получения соответствующего согласования от Центрального банка РФ.

У Игоря Кобзаря 15-летний опыт работы на финансовом рынке. В 2005–2008 годах он работал старшим портфельным управляющим в управляющей компании «ТКБ Инвестмент Партнерс», в 2008–2017 годах — на позициях директора по инвестициям, директора по развитию бизнеса в управляющей компании «Райффайзен Капитал», а также директора по инвестициям в подразделении по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.

С декабря 2017 года он возглавлял управляющую компанию БКС, где отвечал за реализацию стратегии бизнеса управления активами «БКС Капитал» (объединённого инвестиционного и страхового блока финансовой Группы БКС). Под руководством Игоря прошла крупнейшая на рынке управления активами сделка M&A, продукты управляющей компании появились в мобильном приложении БКС.

Игорь Кобзарь окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «прикладная информатика в экономике». Имеет степень EMBA Лондонской школы бизнеса, а также международный профессиональный сертификат Chartered Financial Analyst (CFA).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«Приветствую Игоря в команде блока "Управление благосостоянием" ПАО Сбербанк. "Сбербанк страхование жизни" — лидер российского рынка страхования жизни. Совместно с дивизионом ʺИнвестиции и накопленияʺ компания работает над созданием и совершенствованием продуктов по инвестиционному и накопительному страхованию жизни, которые наряду с другими продуктами Сбера для розничных инвесторов объединены под новым брендом — СберИнвестиции. Уверена, что многолетний инвестиционный опыт Игоря будет полезен для реализации этих задач. Желаю успехов новому генеральному директору и всей команде страховой компании».

Алексей Леоненко, который с марта 2019 года занимал пост генерального директора «Сбербанк страхование жизни», принял решение продолжить карьеру вне Группы Сбербанк. Под руководством Алексея компания перешла на электронный документооборот с клиентами, сократила срок урегулирования убытков, обеспечила беспрерывное облуживание клиентов в период пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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