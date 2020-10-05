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109 домов 335 серии обследуют в Иркутской области

Иркутская область намерена войти в федеральную программу, позволяющую обследовать дома серии 1-335 на сейсмоустойчивость. Об этом глава региона Игорь Кобзев сообщил заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максиму Егорову во время рабочей встречи. Максим Егоров принял приглашение Игоря Кобзева в двадцатых числах октября совершить поездку в Иркутскую область.

Губернатор проинформировал заместителя федерального Министра, что на территории региона расположены более 1,3 тыс. многоквартирных домов серии 1-335. Семь из них уже включены в Реестр жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости и признанных аварийными и подлежащими сносу (демонтажу). В текущем году реализуется пилотный проект по расселению и сносу трехэтажного дома серии 1-335, построенного в Ангарске 1959 году. 

– Реализация пилотного проекта позволит выработать комплексный механизм переселения граждан, финансирования мероприятий для дальнейшего применения при расселении домов 335 серии, – отметил Игорь Кобзев.

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Также Губернатор сообщил Максиму Егорову, что администрацией Ангарского городского округа совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» ведется работа, направленная на разработку возможных механизмов обновления жилищного фонда серии 1-335. При принятии решения о целесообразности проведения капремонта МКД серии 1-335 проводится обследование технического состояния здания для определения его категории (работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное). В 2020 году запланировано обследование 109 таких домов в восьми городах Иркутской области. По состоянию на 1 октября получено техническое заключение по 77 МКД, из которых 14 находятся в работоспособном состоянии, 48 – в ограниченно работоспособном, у 15 состояние недопустимое. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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