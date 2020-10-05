Курс доллара опустится ниже 78 рублей

В пятницу, 2 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,08%, до 78,20 руб. за доллар, евро/рубль — на 0,84%, до 91,62 руб. за евро, фунт/рубль — на 1,50%, до 101,17 руб. за фунт, отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

— На азиатской сессии президент США Дональд Трамп сообщил, что тесты на COVID-19 дали положительный результат у него и супруги Мелании Трамп. Нефтяной и фондовый рынки оказались под давлением. На фоне бегства из рискованных активов доллар США и японская йена выступили защитными активами. Рубль подешевел к доллару до 78,71, к евро — до 92,94, фунту— до 101,87. Нефть просела на 4,48%, до $38,77.

Опубликованные данные обзора рынка труда в США за сентябрь оказались неоднозначными. Уровень безработицы снизился, однако количество новых рабочих мест, так же, как и месячный индекс среднего заработка, вышли ниже прогноза. Основной показатель числа новых рабочих мест вырос до 661 тыс. против прогноза 800 тыс., в то время как уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9%. Рост занятости не оправдал ожидания рынка.

В понедельник, 5 октября, торги на валютном рынке открылись снижением по индексу доллара и ростом по фондовым индексам. Трейдеры продают доллар на новостях о том, что президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже сегодня. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди. Если температура не поднимется, то он вернется в Белый дом, где продолжит лечение.

На этой новости вырос спрос на рисковые активы. Нефть Brent подорожала на 2,52%, до $40,13. Можно предположить, что сегодня пара доллар/рубль вернётся под отметку 78 руб. за доллар США. Ближайший уровень для коррекции американской валюты находится на 77,52 руб.