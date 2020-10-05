ЦБ начнет продажу валюты от сделки со Сбербанком

Это должно помочь укреплению рубля, чей курс в последние дни падал из-за геополитических рисков, сообщает РБК.

Центральный банк с 1 октября начинает продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком: регулятор намерен продать до конца года валюту на 185 млрд руб. Ежедневно на рынке будет предлагаться валюты на 2,9 млрд руб. дополнительно к ее продажам для Минфина по бюджетному правилу — объем таких операций сейчас составляет около 2,4–2,5 млрд руб. в день.

ЦБ выходит на рынок с дополнительными продажами на фоне высокой волатильности на валютном рынке: за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 руб., а евро — более чем на 1 руб. Утром во вторник, 29 сентября, нацвалюта резко дешевела по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 руб., за евро — более 93 руб.