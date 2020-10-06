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Пожар в здании бывшего хлебозавода произошел в Еланцах

5 октября в селе Еланцы Ольхонского района горело на большой площади неэксплуатируемое строение. Сообщение о пожаре поступило в 20:20, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

К месту пожара были направлены три пожарных расчёта пожарно-спасательной части № 47 и добровольная пожарная команда села Еланцы. На момент прибытия первого подразделения второй этаж и кровля здания были полностью охвачены огнём. Пожар в двухэтажном строении из кирпича и бруса тушили в течение получаса. К утру последствия пожара были ликвидированы.

В результате второй этаж и кровля уничтожены на площади 630 квадратных метров. Предварительная причина пожара – занесение открытого источника зажигания. Материальный ущерб устанавливается.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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