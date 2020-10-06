Банк «Солидарность» расширяет сотрудничество с китайским бизнесом

Банк «Солидарность» принял участие в финансировании комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань».

Общая стоимость строительства новой автомагистрали - 464,2 млрд. рублей.

Партнером Банка и победителем в конкурсе на право реализации пятого этапа проекта (347–454-й км, Нижегородская область) стоимостью 58,3 млрд. рублей стало российское подразделение крупнейшей китайской корпорации «СиАрСиСи Рус».

Строительство должно быть завершено в 2024 году.

Справка:

Учредитель ООО «СиАрСиСи Рус» - АО «Китайская железнодорожная строительная корпорация» («СRCC»). Генеральный директор - Мэн Тао.

«CRCC» - одна из крупнейших компаний Китая. В 2019 году она заняла 59-е место в списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500. Выручка компании составила $110 млрд., прибыль - $1,2 млрд.

По итогам 2019 года ООО «СиАрСиСи Рус» зафиксировало 8,1 млрд. рублей выручки и 23,2 млн. рублей чистой прибыли. Компания «СиАрСиСи Рус» также принимает участие в строительстве московского метро, транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект» и моста через реку Лена в Якутии. Кроме того, корпорация вела переговоры о строительстве крупного административно-делового центра в поселке Коммунарка в Новой Москве.

В результате реализации проекта от Казани до Москвы можно будет доехать за 6 часов 30 минут с разрешенной скоростью 130 км/ч.

Цена проезда для автомобилистов составит примерно 2,5 рубля за километр. Таким образом, преодолеть расстояние от Москвы до Казани по новой дороге можно будет за 1,6 тыс. рублей.

Подробнее о трассе М-12 на сайте ГК «Российские автомобильные дороги»: https://russianhighways.ru