В Иркутской области открылся первый мобильный технопарк Кванториум

Мобильный технопарк «Кванториум» — это передвижной комплекс на базе автомобильной станции, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по самым современным, ключевым направлениям инновационного комплекса, сообщили в областной администрации.

– Сейчас появилась возможность, не уезжая из своего посёлка, из своего родного района, работать с такими высокими образовательными технологиями. Это хорошая перспектива для наших детей, – отметила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Мобильный технопарк будет приезжать в отделенные населенные пункты области на две недели. В день планируется проводить по восемь занятий по следующим программам: виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника, промышленный дизайн, хай-тек.