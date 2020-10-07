Россияне выбрали рубль

Россияне в сентябре по сравнению с августом значительно чаще осуществляли операции по продаже долларов и евро, чем покупку валюты.

Чек одной валютообменной операции в евро в минувшем месяцев составил 81 653 руб., тогда как в долларах — 78 203 руб. Таким образом, средний чек одной валютообменной операции в сентябре относительно августа вырос на 10%, составив 78 528 руб. Это на 41% больше, чем в сентябре 2019 года. Вероятно, в октябре при сохранении геополитических рисков останется высокая волатильность курсов и умеренный спрос на валюту со стороны населения.

Президентские выборы в США 2020 запланированы на 3 ноября текущего года. Минфин объявил о продаже валюты в объеме 5,8 млрд руб. в день в рамках бюджетного правила, против 2,4 млрд в сентябре, плюс Банк России ежедневно продает 2,9 млрд руб. в рамках сделки со «Сбербанком». Это означает, что в октябре общий объем продажи валюты составит около 178 млрд руб., что в три раза больше, чем в сентябре (57,5 млрд руб.). Это, конечно, поддержит рубль в сложный для него с точки зрения геополитики месяц. Фундаментально рубль недооценен примерно на 10%. Если война на Кавказе закончится, а Трамп станет президентом, то российская валюта отыграет свое. Два принципиально важных «если».

Мы по-прежнему советуем страховаться от девальвации привилегированными акциями «Сургутнефтегаза». Валюту стоит покупать, только если вы едите за рубеж. Вместе с тем снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% фактически не оставило россиянам инструментов для инвестиций с адекватной инфляции доходностью. Подъем ключевой ставки ожидается не раньше конца будущего года. Борьбу с рецессией, вызванной пандемией, россияне оплатят из своего кармана, просто подарив часть стоимости денег заемщикам.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»