На фоне обвала рубля вкладчики Сбербанка забрали около 440 млн долларов

Средства физлиц в валюте за отчетный месяц сократились на 377,2 млн долларов, или на 1,2%, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Хотя остатки на валютных счетах выросли (на $76,8 млн), с депозитов граждане сняли $441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо с оттоками на пике пандемии. Для сравнения: в кризисном апреле срочные валютные вклады в Сбербанке сократились на $298,2 млн, а в марте клиенты сняли с депозитов $1,39 млрд. Сбербанк не ответил на запрос РБК.

Сокращение валютных вкладов может быть связано с ослаблением рубля, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

«На фоне падения курса национальной валюты клиенты банков конвертировали валютные вклады в рубли — учитывая процентные ставки, потери от досрочного закрытия были несущественны. Таким образом, они зафиксировали значительный доход от переоценки и в дальнейшем либо потратили денежные средства на крупные покупки, либо поменяли свою инвестиционную стратегию, не ожидая дальнейшего ослабления рубля», — поясняет он.

За сентябрь курс доллара на Московской бирже вырос практически на 5,5 руб., а евро — более чем на 5 руб. Ослабление рубля аналитики связывали с опасениями из-за новых санкций в отношении России и второй волной пандемии коронавируса.