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Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии составил 30%

По информации Роспотребнадзора, по Республике Бурятия на 7 сентября зарегистрировано 7 654 (+95) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Темп прироста за сутки составил 30%. Из 95 случаев заболевания 84 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 4 623.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 038 человек, умерло 79 человек. Проходят лечение в стационарах республики 755 больных. На амбулаторном лечении находятся 782 пациента. 

42 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

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Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.

Круг контактных лиц составляет 2 940 человек, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 126 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 755 пациентов, из них 12 детей. Состояние детей удовлетворительное. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1076 коек, занято – 783, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 755, свободно 293 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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