Ледозаливочные машины передали муниципальным образованиям Приангарья

Техника передана Иркутску, Тулуну, Усть-Илимску, Иркутскому району, а также Областному училищу олимпийского резерва в Ангарск, сообщают в областной администрации.

Машины предназначены для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных кортов, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. Также машины могут расчищать территории от снега с помощью поворотного отвала, срезать поврежденный слой ледовой поверхности с одновременным сбором ледяной крошки в кузов машины, заполнять царапины, оставляемые коньками, восстанавливать срезанную поверхность при помощи равномерной заливки нового слоя.

Техника произведена Липецким заводом малых коммунальных машин. На ее приобретение израсходовано 26 млн рублей, из них 25 млн – федеральные средства.

Как рассказал заместитель министра спорта Приангарья, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» в Иркутской области также закупается спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва, приобретается спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В 2020 году в рамках этого проекта будет завершено строительство пяти спортивных объектов – физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Большой Луг, Усть-Уда, селе Урик, спортивно-оздоровительный комплекс в селе Казачинское, плавательный бассейн в Усть-Куте.