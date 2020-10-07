В Иркутской области 9 из 15 МУПов доведены до предбанкротного состояния

Как было выяснено в ходе контрольных мероприятий, рост убытков, по большей части, является результатом непрофессиональной деятельности руководителей МУПов и их учредителей, сообщают в мэрии Иркутска.

Так, по результатам проверки МУП «Комбинат школьного питания г. Иркутска» установлены факты ненадлежащего выполнения обязанностей руководителя, в том числе влекущие убыточную деятельность предприятия. Например, МУП оплатил больничные листы без предъявления их к возмещению из ФСС на общую сумму 12 млн рублей, на сумму 12,4 млн рублей понесены расходы по оплате пени и штрафов за неисполнение условий контрактов. В рамках судебных разбирательств было потеряно еще 1,3 млн. рублей с учетом госпошлины.

Критическое финансовое положение выявлено в МУП «Иркутскавтодор». Основные убытки предприятие несет от исполнения муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности из-за превышения периодичности выполнения дорожных работ по содержанию и ремонту дорог местного значения города, над объемами, предусмотренными муниципальными контрактами. В результате в 2019 году сверхконтрактные объемы уменьшили прибыль МУП «ИркутскАвтодора» более чем на 100 млн. рублей.

Сейчас МУП «ИркутскАвтодор» полностью погасил кредиторскую задолженность перед субподрядчиками в сумме 205 407,5 тыс. рублей в счет средств муниципальных контрактов 2020 года, что неминуемо опять приведет к образованию убытка прошлых лет на 01.01.2021 года. Эта практика носит системный характер из года в год и подлежит искоренению.

В ходе проверки деятельности МУП «ТеплоЭнергоСервис» установлены случаи ненадлежащего выполнения обязанностей руководителем. Так, потеряны муниципальные заказы на сумму не менее 2,9 млн. рублей (10 детских садов и 1 больница), обслуживаемые ранее МУП «ТЭСИ».

Например, на один из объектов контракт был заключен с микропредприятием, единственным учредителем и владельцем, генеральным директором которого является действующий работник МУП «ТЭСИ».

В АО «УКС г. Иркутска» в рамках аудиторской проверки все факты в совокупности свидетельствуют о возможном создании схемы незаконного вывода денежных средств порядка 92 млн рублей под видом проведения культурно-досуговых и имиджевых мероприятий и комплексных рекламных услуг. Также установлены факты неправомерного начисления при отсутствии финансовой возможности премии генеральному директору в размере 1,6 млн рублей, стимулирующих выплат сотрудникам в размере 23,7 млн рублей. Кроме этого, выявлены случаи выдачи займов поставщикам и подрядчикам, а также необоснованной выдачи авансовых платежей. В результате получили предбанкротное состояние общества в виде убытка за 2019 год в сумме 145 млн рублей.