В Октябрьском округе Иркутска ликвидировали более 120 несанкционированных свалок

Организация несанкционированной свалки является нарушением правил благоустройства города. За это предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа - от одной до пяти тысячи для физических лиц, от 5 – до 30 тысяч для должностных лиц и от 10 до 50 для юрлиц, сообщают в мэрии Иркутска.

Всего с начала года составлено 460 протоколов о подобном нарушении благоустройства, в том числе 118 за захламление прилегающей территории, – пояснил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Глава округа также напомнил, что складирование мусора на прилегающих к контейнерным площадкам территориях также является несанкционированной свалкой. В соответствии с федеральным законом №89, региональный оператор обязан вывозить отходы исключительно из баков, крупногабаритный, а также мусор, который просыпался при погрузке.

Что касается содержания контейнерных площадок, то комитетом проводится работа по их ремонту. В текущем году такие работы выполнены на 23 объектах. В ходе ремонтных работ проводили заливку бетоном оснований площадок и восстановление кирпичных кладок, побелку ограждений, восстановление железобетонных конструкций.