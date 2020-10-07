В Иркутске решили создать прецедент для решения вопроса по проблемному дому на улице Пискунова

Проблемный дом на Пискунова, 40, в Иркутске находится на постоянном контроле межведомственной рабочей группы. Ближайшая встреча членов рабочей группы с собственниками жилых помещений многоквартирного дома состоится в октябре. Об этом сегодня сообщил директор Фонда защиты прав дольщиков в Иркутской области Роман Лиходиевский.

- Мы продолжаем работу по решению проблемы. В июне главой региона был подписан указ 178-уг о предоставлении единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика. Случай для России беспрецедентный. Губернатор пошел навстречу гражданам, которые по факту не являются дольщиками. Застройщик продавал квартиры не в рамках ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а как собственник квартир по договору купли-продажи. Соответственно предусмотренные действующим законодательством меры поддержки и защиты прав дольщиков на собственников квартир дома по Пискунова, 40, к сожалению, не распространяются. Тем не менее региональное Правительство ищет способы оказать людям помощь, - отметил Роман Лиходиевский.

Он напомнил, что в целях решения вопросов граждан-собственников помещений жилого дома в апреле текущего года совместно с администрацией Иркутска был разработан план мероприятий по решению вопроса. В целях координации действий всех ведомств, вовлеченных в работу (органы исполнительной власти, контроля и надзора, МЧС и пр.), создана межведомственная рабочая группа. Ее возглавил заместитель председателя Правительства Иркутской области Евгений Левченко.

Застройщиком многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 40, являлось ООО «МетРоссо», которое в 2015 году было признано банкротом, а в 2019 – исключено из ЕГРЮЛ. Земельный участок под домом на праве собственности принадлежит физическому лицу.

Объект возводился застройщиком без осуществления государственного строительного надзора. В 2008 году администрация г. Иркутска обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском против компании-застройщика с требованием снести самовольную постройку. Суд удовлетворил исковые требования городской администрации.

В 2013 году между администрацией Иркутска и компанией-застройщиком было заключено мировое соглашение: застройщик обязался завершить строительство. Однако в определенные соглашением сроки строительство завершено не было. В это время застройщик продал квартиры в строящемся доме по договорам купли-продажи физическим лицам.

В 2016 году администрация г. Иркутска обратилась в суд с исковым требованием о сносе объекта. Службой государственного строительного надзора Иркутской области, которая выступала в суде в качестве третьего лица, суду был представлен акт проверки многоквартирного дома. В нем специалистами Службы было зафиксировано 38 нарушений технических регламентов, сводов правил, допущенных при строительстве жилого дома.

В 2019 году судом принято решение о сносе жилого дома за счет средств собственников. Весной 2020 года к решению вопроса активно подключилось Правительство Иркутской области.