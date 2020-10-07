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Обнаруженный COVID-19 у сотрудников Братской станции переливания крови не вызовет перебоев с выдачей компонентов крови

Во всех подразделениях Иркутской областной станции переливания крови созданы запасы компонентов крови. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Михаил Зазнобов.

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Он также подчеркнул, что в этой связи перебоев с выдачей компонентов крови на Братской станции переливания крови нет. Напомним, что у сотрудников этого медучреждения выявили COVID-19. Сейчас они и контактные лица переведены на режим самоизоляции.

В Братске выдачу компонентов крови будут осуществлять в отделении экспедиции филиала №3 ГБУЗ ИОСПК в круглосуточном режиме с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Запасы позволят обеспечить потребности медицинских организаций города и района.

– Филиал полностью обеспечен необходимыми компонентами крови. При необходимости, в Братск их доставят из других филиалов областной станции переливания крови, – сказал Михаил Зазнобов.

Также Михаил Зазнобов уточнил, что с 7 октября по 12 октября забор крови у доноров в филиале №3 ГБУЗ ИОСПК осуществляться не будет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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