Обнаруженный COVID-19 у сотрудников Братской станции переливания крови не вызовет перебоев с выдачей компонентов крови

Во всех подразделениях Иркутской областной станции переливания крови созданы запасы компонентов крови. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Михаил Зазнобов.

Он также подчеркнул, что в этой связи перебоев с выдачей компонентов крови на Братской станции переливания крови нет. Напомним, что у сотрудников этого медучреждения выявили COVID-19. Сейчас они и контактные лица переведены на режим самоизоляции.

В Братске выдачу компонентов крови будут осуществлять в отделении экспедиции филиала №3 ГБУЗ ИОСПК в круглосуточном режиме с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Запасы позволят обеспечить потребности медицинских организаций города и района.

– Филиал полностью обеспечен необходимыми компонентами крови. При необходимости, в Братск их доставят из других филиалов областной станции переливания крови, – сказал Михаил Зазнобов.

Также Михаил Зазнобов уточнил, что с 7 октября по 12 октября забор крови у доноров в филиале №3 ГБУЗ ИОСПК осуществляться не будет.