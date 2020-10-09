Новую вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Илимске

- Я хочу разобраться с причинами: это завоз или внутреннее распространение. Усть-Илимск сейчас находится на полном контроле, сообщает газета Областная со ссылкой на трансляцию губернатора во Вконтакте 7 октября.

Согласно данным на 8 октября, В Иркутской области из 146 новых случаев коронавируса за последние сутки 28 подтверждены в Иркутске. Крупные вспышки зафиксированы также в Ангарске – 24 новых случаев COVID-19, в Братске – 22, по 12 в Осинском и Эхирит-Булагатском районах. В целом, случаи заболевания выявляют равномерно во всех районах региона. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 8 октября.