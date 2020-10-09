Минфин заработал на падении рубля

По итогам сентября ликвидная часть Фонда национального благосостояния, где три года складировались сырьевые сверхдоходы бюджета, выросла на 436 млрд руб., до 9,346 трлн руб.

ФНБ смог увеличиться в размерах, даже несмотря на то, что Минфин тратил из него деньги. За месяц из фонда было изъято 340,4 млн долларов, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов. Эту валюту Минфин конвертировал в 57,2 млрд руб., которые были направлены на покрытие дефицита бюджета.

Девальвационная прибыль не только перекрыла эти расходы, но и оказалась почти в девять раз больше. В сумме на росте курсов валют Минфин заработал 493 млрд руб. за месяц. С начала года курсовая переоценка ФНБ принесла правительству 2,1 трлн руб. — на столько подорожала «валютная кубышка» в результате крупнейшей с 2014 года девальвации рубля. Общий размер ФНБ за прошедший месяц вырос на 476,4 млрд руб. и на 1 октября составлял 13,733 трлн руб., или 12,1% ВВП. На ликвидную часть приходится 68% от размера ФНБ. Это валюта, размещенная на счетах в ЦБ: 52,816 млрд долларов, 45,493 млрд евро и 8,817 млрд фунтов стерлингов. Остальное это бонды Украины, купленные при Викторе Януковиче, контрольный пакет акций «Сбера» и т.д.

Поэтому не удивительно, что Минфин продолжает занимать посредством выпуска ОФЗ. Иностранцы российский суверенный долг игнорируют, вся надежда на государственные банки. Других крупных покупателей в природе нет. По закону Банк России не может кредитовать бюджет напрямую. Такая практика была в начале 90-х и привела к гиперинфляции. Однако кредитоваться в ЦБ и покупать банкам госбонды никто не мешает. Так в большинстве стран мира. Пока инфляция ниже таргета Банка России в 4%, я не вижу смысла данную практику осуждать.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»