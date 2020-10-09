Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Усть-Илимске, Бодайбо и Иркутском районе

В Иркутской области из 155 новых случаев коронавируса треть подтверждена в областном центре. Крупные вспышки зафиксированы также в Усть-Илимске, Иркутском районе и Бодайбо. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 9 октября.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 59 (всего 9 655 ),

в Усть-Илимске — 23 (471),

в Иркутском районе — 14 (1 458 ),

в Бодайбо — 14 (698 ),

в Нижелимском районе — 11 (172 ),

в Эхирит-Булагатском районе — 11 (557 ).

Топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией:

Иркутск – 9655, Усть-Кут – 1480, Иркутский район – 1458, Братск – 920, Ангарск – 1168.

Несмотря на двукратный рост заболевших в последние недели, темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 9 октября подтверждены 20 247 случаев COVID-19.