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Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Усть-Илимске, Бодайбо и Иркутском районе

В Иркутской области из 155 новых случаев коронавируса  треть подтверждена в областном центре. Крупные вспышки зафиксированы также  в Усть-Илимске, Иркутском районе и Бодайбо. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 9 октября.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 59 (всего 9 655 ),
  • в Усть-Илимске — 23 (471),
  • в Иркутском районе — 14 (1 458 ),
  • в Бодайбо — 14 (698 ),
  • в Нижелимском районе — 11 (172 ),
  • в Эхирит-Булагатском районе — 11 (557 ).

Топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией:

  1. Иркутск – 9655,
  2. Усть-Кут – 1480,
  3. Иркутский район – 1458,
  4. Братск – 920,
  5. Ангарск – 1168.

Несмотря на двукратный рост заболевших в последние недели, темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%.  Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 9 октября подтверждены 20 247 случаев COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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