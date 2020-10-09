Вспышки коронавируса зафиксированы в Иркутске, Усть-Илимске, Бодайбо и Иркутском районе

В Иркутской области из 155 новых случаев коронавируса треть подтверждена в областном центре. Крупные вспышки зафиксированы также в Усть-Илимске, Иркутском районе и Бодайбо. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 9 октября.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 59 (всего 9 655 ),
- в Усть-Илимске — 23 (471),
- в Иркутском районе — 14 (1 458 ),
- в Бодайбо — 14 (698 ),
- в Нижелимском районе — 11 (172 ),
- в Эхирит-Булагатском районе — 11 (557 ).
Топ-5 городов Иркутской области с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией:
- Иркутск – 9655,
- Усть-Кут – 1480,
- Иркутский район – 1458,
- Братск – 920,
- Ангарск – 1168.
Несмотря на двукратный рост заболевших в последние недели, темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.
Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 9 октября подтверждены 20 247 случаев COVID-19.