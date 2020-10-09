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Банк «Приморье»: Выгодный сезон с картами «Мир» на Ozon — cash-back 10% на всё

Держатели карт «Мир» и Мир Maestro Банка «Приморье» получат cash-back 10% при оплате абсолютно любых товаров из ассортимента интернет-площадки Ozon. Предложение действует до 3 декабря 2020 года, в том числе распространится и на все осенние распродажи, включая «Черную» пятницу.

Чтобы получить повышенный cash-back, необходимо зарегистрировать карту «Мир» или Мир Maestro, с которой совершаются покупки на Ozon, на сайте privetmir.ru. Cash-back начисляется только за онлайн-оплату на сайте Ozon.ru или в мобильном приложении, но при этом за любые покупки, в том числе те, на которые уже действует скидка от Ozon.

Акция действует до 3 декабря 2020 года. Полные условия можно посмотреть по ссылке на сайте платежной системы.

Срок проведения Акции: с 03.10.2020 по 03.12.2020. Организатор Акции: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере cash-back*, начисляемого Клиенту, и Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте privetmir.ru.

* cash-back (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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