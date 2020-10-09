Россельхозбанк принял участие в конференции Иркутского регионального отделения «Опора России»

Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова приняла участие во внеочередной конференции Иркутского регионального отделения «Опора России».

В рамках мероприятия участники заслушали доклад председателя организации Александра Чалбышева о проделанной работе и отчёт о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии.

«На данный момент в Иркутском региональном отделении состоит более 200 успешных предпринимателей. Работает 19 комитетов и комиссий по различным отраслям бизнеса. При Опоре успешно организованы как ежеквартальные мероприятия федерального уровня, так и еженедельные мастер-классы. Мы наладили конструктивный диалог с властью, а также приняли участие в разработке антикризисных мер по поддержке МСП в период пандемии и это лишь малая часть всей проделанной работы», - рассказал Александр Чалбышев.

Самые активные члены ИРО «Опора России» и члены Совета организации были награждены благодарственными письмами.

«Сегодня у меня было две почётных миссии. Первая – это вручение благодарственных писем членам организации за особый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства» и вторая – приглашение Александра Чалбышева в члены правления общероссийской организации «Опора России». Отрадно видеть, как численный прирост членов иркутской Опоры, так и впечатляющие результаты организации, о которых рассказал в своём докладе председатель», - поделился впечатлениями депутат Государственной думы Александр Якубовский.

В конференции приняли участие члены организации, политические деятели представители банковской, юридической сферы и различных органов власти. Директор Иркутского филиала РСХБ отметила особую значимость общественной организации на территории области.

«Организация, которая оказывает поддержку в сфере малого и среднего предпринимательства, помогает в решении различных затруднений, с которыми сталкиваются бизнесмены, выводит саму идею бизнеса на новый уровень – отличный фундамент для экономического развития региона. Это действительно «опора» для инициативных и неравнодушных предпринимателей, кто рискнул и решил идти к новым достижениям, развиваться и развивать свой бизнес. За время работы организации сформирована отличная бизнес-площадка для общения, новых идей и взаимовыручки в различных ситуациях», – подчеркнула Наталья Баркова.

Одним из ключевых вопросов конференции являлось избрание нового председателя Иркутского регионального отделения. Путём голосования был избран Роман Малиновский, который также выступил с докладом и определил основные направления деятельности организации. В рамках мероприятия было принято решение об организации попечительского совета при Иркутском региональном отделении.

«Опора России» - это самое крупное общественное объединение предпринимателей в России. Основа развития нашей организации – формирование комфортной бизнес-среды в регионе, усиление правовой защиты предпринимателей, проведение бизнес-мероприятий. За последние 2 года Иркутское отделение добилось невероятных результатов. Комитеты и комиссии принимают активное участие во всех совещаниях с профильными министерствами и правительством. При участии организации и благодаря нашим идеям принято большое количество важных решений, особенно в период пандемии. В ближайшем будущем семью Опоры ждёт пополнение. Планируется открытие отделения в Шелехове», - рассказал председатель ИРО «Опора России» Роман Малиновский.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.