В Братске сорвался аукцион на аренду земли для строительства аквапарка

Аукцион на аренду земельного участка под строительство развлекательного комплекса с инфраструктурой для игр на воде пройдет повторно, сообщает администрация города Братска. Инвестор подтвердил свои намерения по строительству аквапарка.



9 октября должен был состоятся аукцион на аренду земельного участка под строительство аквапарка. Однако потенциальный инвестор заявку на участие не подал и конкурс признан не состоявшимся. Как пояснил представитель компании-инвестора, неучастие в конкурсе связано исключительно с изменениями в законодательстве.



- Недавно произошедшие изменения обеспечили более комфортные условия для реализации проектов: инвесторам, успешно прошедшим конкурсные процедуры, теперь предоставляется больше времени для разработки проектно-сметной документации и строительства объектов. Но конкурс, который должен был состояться сегодня, проходил по старым правилам, так как на момент его объявления, изменения еще не вступили в силу. Поэтому мы решили сегодня в конкурсе не участвовать, но обязательно примем участии в повторном. Подтверждаю планы нашей организации по строительству в Братске аквапарка, мы уже приступили к предпроектным работам, - сообщил представитель инвестора Алексей Ильин.

Напомним, развлекательный комплекс с инфраструктурой для игр на воде планируется построить в Центральном районе Братска, для этого администрация города выделила земельный участок общей площадью 19 тыс. кв. м по адресу ул. Энгельса, 28. Проект был одобрен братчанами на публичных слушаниях.