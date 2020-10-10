Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске

По количеству новых заражений Ангарск обогнал Иркутск. Из 159 новых случаев коронавируса в Приангарье 46 приходится на Ангарск. Крупные вспышки зафиксированы также в Иркутске, Усть-Илимске, Братске. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 10 октября.

Больше всего новых случаев:

в Ангарске — 46 (всего 1 214)

в Иркутске — 37 (всего 9 692),

в Усть-Илимске — 27 (499),

в Братске — 19 (всего 939)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

Иркутск – 9692, Усть-Кут – 1480, Иркутский район – 1464, Ангарск – 1214, Братск – 939.

Темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%. Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 9 октября подтверждены 20 406 случаев COVID-19.