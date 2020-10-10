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Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске

По количеству новых заражений Ангарск обогнал Иркутск. Из 159 новых случаев коронавируса в Приангарье 46 приходится на Ангарск. Крупные вспышки зафиксированы также в Иркутске, Усть-Илимске, Братске. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 10 октября.

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Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 46 (всего 1 214)
  • в Иркутске — 37 (всего 9 692),
  • в Усть-Илимске — 27 (499),
  • в Братске — 19 (всего 939)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 9692,
  2. Усть-Кут – 1480,
  3. Иркутский район – 1464,
  4. Ангарск – 1214,
  5. Братск – 939.

Темпы прироста новых случаев в Приангарье составляют 0,7%.  Это ниже, чем в первую волну, когда на пике этот показатель держался на уровне 2,5-3,5%.

Иркутская область находится на 9-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии, всего в регионе на 9 октября подтверждены 20 406 случаев COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске
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Все материалы сюжета

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