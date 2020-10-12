Игорь Кобзев подписал новый Указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 - главное

В Иркутской области 12 октября подписан новый указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. По словам губернатора Игоря Кобзева, в новом указе будут определены персональные ответственные по разным направлениям работы.

Главное:

Людям старше 65 лет продлен режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничные листы.

В общественных местах всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим.

Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. Это профилактическая мера позволит нам не закрывать торговые и спортивные центры, заведения общепита, - отметил Губернатор.

Высшим и средним учебным заведениям рекомендовано перенести время начала занятий на 10-11 часов, ввести скользящие графики посещений, задействовать для учёбы выходные дни.

Режим работы предприятий общепита сокращен до 23.00.

Школы и детские сады на дистанционку не переводят.

По данным на 12 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 272 человека, за сутки – двое.