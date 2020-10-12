Игорь Кобзев подписал новый Указ о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 - главное

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12 октября 2020
12 октября 2020
В Иркутской области 12 октября подписан новый указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. По словам губернатора Игоря Кобзева, в новом указе будут определены персональные ответственные по разным направлениям работы.
Главное:
- Людям старше 65 лет продлен режим самоизоляции по 9 ноября, работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничные листы.
- В общественных местах всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим.
- Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. Это профилактическая мера позволит нам не закрывать торговые и спортивные центры, заведения общепита, - отметил Губернатор.
- Высшим и средним учебным заведениям рекомендовано перенести время начала занятий на 10-11 часов, ввести скользящие графики посещений, задействовать для учёбы выходные дни.
- Режим работы предприятий общепита сокращен до 23.00.
- Школы и детские сады на дистанционку не переводят.
По данным на 12 октября, в Иркутской области зарегистрировано 20 739 подтверждённых случаев инфицирования COVID-19. Прирост за сутки составил 171 больной. За время пандемии в Иркутской области от коронавирусной инфекции умерли 272 человека, за сутки – двое.