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Банк «Солидарность» заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Yutong в России

Банк «Солидарность» заключил соглашение о сотрудничестве с дочерней компанией Yutong в России – ООО «Ютун-Рус».

Теперь клиентам Банка доступны кредиты на выгодных условиях для приобретения автобусов Yutong под поручительство китайской компании.

Для получения кредита на приобретение автобусов Yutong клиенту необходимо предоставить пакет документов и, после успешного прохождения проверки на соответствие требованиями по предоставлению кредита, Yutong поручается за заемщика, а Банк принимает решение об индивидуальных условиях кредита.

Справка:

Zhengzhou Yutong Group Co.,Ltd.( www.ru.yutong.com) – одна из крупнейших мировых компаний по производству коммерческого транспорта (доля на мировом рынке транспортных средств – 15%). Головной офис расположен в провинции Хэнань, г.Чжэнчжоу; дочерние компании действуют в России, Африке, странах Европы и Латинской Америки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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