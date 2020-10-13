Представители Банка «Солидарность» приняли участие в церемонии установки закладного камня на месте будущего памятника Хо Ши Мину

Представители Банка «Солидарность» приняли участие в торжественной церемонии установки закладного камня на месте будущего памятника первому Президенту независимого Вьетнама Хо Ши Мину.

8 октября 2020 года на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина, названной именем города-побратима Санкт-Петербурга, установлен закладной камень на месте будущего памятника первому президенту независимого Вьетнама Хо Ши Мину.

В мероприятии с российской стороны приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, заместитель главы Администрации Выборгского района Арина Артемова, Первый заместитель Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов, Управляющий филиалом «Петербургский» АО КБ «Солидарность» Антон Кириков, представители научных и студенческих кругов города.

С вьетнамской стороны церемонию посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Мань, член Центрального комитета Вьетнамского отечественного фронта, заместитель председателя вьетнамо-российского общества дружбы, председатель Ассоциации вьетнамских граждан в России До Суан Хоанг, руководитель вьетнамской общины в Санкт-Петербурге Ле Динь Ву, руководитель Санкт-Петербургского отделения Союза предпринимателей Вьетнама Зыонг Ти Киен.