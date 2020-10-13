Примсоцбанк приглашает начинающих бухгалтеров на онлайн-семинар «Краткий курс по учету операций ВЭД»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает начинающих бухгалтеров ВЭД на бесплатный онлайн-семинар: «Краткий курс по учету операций ВЭД». Мероприятие пройдёт 15 октября 2020 года на платформе Mirapolis Virtual Room. Начало трансляции в 10.00 по московскому времени.

Своим опытом и знаниями с участниками поделится Михайлюкова Елена Алексеевна, эксперт в области валютного контроля с 2007 года и начальник управления международных и межбанковских операций, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

На семинаре банк осветит следующие темы:

Что такое валютные операции, контроль за валютными операциями

Документы для валютного перевода, для валютного зачисления

Постановка контракта на учет в банке

Учет банком валютных операций

Справка о подтверждающих документах

Сроки представления документов, шпаргалка по срокам.

Заявку на участие можно оставить на сайте банка.