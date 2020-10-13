QE по-русски

По итогам двух операций репо в понедельник, 12 октября, ЦБ закачал в банки 620 млрд руб. Из этой суммы 20 млрд руб. банки получили в виде кредитов на один год, а основную часть — 600 млрд руб. — на 28 дней. Операции долгосрочного репо, в рамках которых банки получают кредиты под залог ценных бумаг, были запущены в мае и задумывались как способ «напечатать» рубли для бюджета не нарушая закон о ЦБ, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Напомним, Банк России не имеет права напрямую финансировать правительство. Он, однако, может влить ликвидность в банки, принимая в залог государственные облигации, которые те покупают на аукционах Минфина и биржевом рынке. В четвертом квартале Минфин анонсировал план по займам на беспрецедентные 2 трлн руб. Его выполнение ударно началось на аукционах ОФЗ 7 октября, когда были проданы бумаги на 345,7 млрд руб.

Вместе с тем, деньги достаточно дорого стоят банковской системе: их стоимость — ключевая ставка плюс 0,1%, что сопоставимо с доходностью банковских вкладов. Вероятно, коммерческие банки будут стремиться заместить фондирование от Банка России на альтернативное. Соответственно, в ближайшее время не стоит ожидать падения процентов по депозитам частных лиц. Плюс на фоне рецессии риски кредитования реального сектора выросли, вложения в суверенные бонды, а учитывая долговые коэффициенты России, риск дефолта по ним равен нулю, не самый плохой выбор.

С другой стороны, такая финансовая политика властей бьет по реальному сектору и должна усилить рецессию. По прогнозам правительства, в следующем году экономика России должна вернуться к росту и расти в ближайшие годы примерно на 3%. Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае — на 3,9% вместо 5%. В России больше не планируется полного локдауна из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом сегодня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так что ожидания властей имеют все шансы сбыться.