Работу кафе и ресторанов в Иркутской области ограничили до 23 часов из-за коронавируса

Власти Иркутской области ограничили работу заведений общепита в регионе до 23 часов из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. По мнению властей, эта профилактическая мера позволит не закрывать торговые и спортивные центры, а также рестораны и кафе.

Напомним, ранее рестораторы и отельеры направляли губернатору Приангарья Игорю Кобзеву открытое письмо с просьбой не вводить новые ограничительные меры, поскольку некоторые предприятия не смогут пережить повторного закрытия.

В настоящее время в Иркутской области действует режим повышенной готовности. Приказ о нем глава области подписал 12 октября.