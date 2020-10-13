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Работу кафе и ресторанов в Иркутской области ограничили до 23 часов из-за коронавируса

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Власти Иркутской области ограничили работу заведений общепита в регионе до 23 часов из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг вручать посетителям маски при входе. По мнению властей, эта профилактическая мера позволит не закрывать торговые и спортивные центры, а также рестораны и кафе.

Напомним, ранее рестораторы и отельеры направляли губернатору Приангарья Игорю Кобзеву открытое письмо с просьбой не вводить новые ограничительные меры, поскольку некоторые предприятия не смогут пережить повторного закрытия.

В настоящее время в Иркутской области действует режим повышенной готовности. Приказ о нем глава области подписал 12 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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