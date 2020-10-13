En+ Group построила в Усть-Илимске детский игровой комплекс за 5 млн рублей

Компания En+ Group в рамках реализации программы развития общественных пространств завершила в Усть-Илимске строительство современного детского спортивно-игрового комплекса общей площадью 475 квадратных метров. Компания направила на этот проект свыше 5 млн рублей, сообщают в компании.

Детская площадка расположена неподалеку от общеобразовательной школы и рассчитана для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Она стала первой большой и современной детской спортивно-игровой площадкой в городе.

На территории новой площадки раньше был пустырь, а теперь размещены спортивно-игровой комплекс с горкой и канатными элементами, разные виды качелей, игровой домик, спортивный лаз «Медуза» и качалки для самых маленьких. Все элементы площадки изготовлены из экологически чистых современных материалов, имеющих большой срок службы, высокие качество и уровень безопасности. В рамках достигнутых договоренностей, администрация города обеспечит освещение территории игрового комплекса.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Одним из приоритетных направлений социальной политики En+ Group является развитие городов, где присутствуют предприятия нашей компании, и общественных пространств в них. Мы многое делаем в этом направлении: строим лыжные базы, ледовые арены и детские ледовые городки в рамках нашего проекта «На лыжи!», помогаем строить и оборудовать детские учреждения, планируем благоустроить территорию вокруг плотины Иркутской ГЭС и создать там зону отдыха для горожан. У нас большие планы и строительство детской площадки в Усть-Илимске – лишь часть нашей масштабной программы по изменению качества жизни в ключевых для нас городах. Мы очень надеемся, что новый игровой комплекс станет любимым местом отдыха для маленьких жителей Усть-Илимска».

О том, что одной из важнейших социальных задач компании является улучшение качества жизни в городах присутствия ее предприятий, говорил еще ее основатель Олег Дерипаска. При его поддержке компания запустила большое количество проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры региона.О том, что одной из важнейших социальных задач компании является улучшение качества жизни в городах присутствия ее предприятий, говорил еще ее основатель Олег Дерипаска. При его поддержке компания запустила большое количество проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры региона.