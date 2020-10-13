Еще один регион России ввел ограничения из-за распространения коронавируса

Власти Ростова-на-Дону ввели дополнительные ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает РБК.

Согласно распоряжению исполняющего обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова, в городе приостановят проведение спортивных, развлекательных мероприятий. Временно не будут работать ночные клубы. В ресторанах, барах и других общественных местах запретят курение кальянов.

«Работа предприятий общественного питания будет разрешена только до 22:00, они также должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями и закрыть танцевальные зоны», – отмечается в сообщении.

Также, согласно документу, будут созданы не менее восьми мобильных мониторинговых групп, которые будут следить за соблюдением гражданами и организациями всех предписанных мер.

Напомним, в Иркутской области с 12 октября действует режим повышенной готовности, предписывающий соблюдать в общественных местах масочный режим. Также введен ряд других ограничительных мер.